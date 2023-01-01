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Москва
Москва
Профиль пользователя Wwlenkmiss
О себе
Прогуляться , посещение киношек, театров , тц, шопинг, стрип пластика, моделинг, кафешки рестораны, обязательно пофоткаться , обсуждение учебы , саморазвитие, спорт , обсудить любые темы ; проблемы , радости , концерты , посещение красивых инстаграмных мест 💋😮💨
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🚴♀️ Активный отдых / спорт🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль
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