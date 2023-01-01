⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Wwlenkmiss

фото пользователя Wwlenkmiss

О себе

Прогуляться , посещение киношек, театров , тц, шопинг, стрип пластика, моделинг, кафешки рестораны, обязательно пофоткаться , обсуждение учебы , саморазвитие, спорт , обсудить любые темы ; проблемы , радости , концерты , посещение красивых инстаграмных мест 💋😮‍💨

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Пойти в ресторан на новом Арбате и прогуляться)

маленькое фото пользователя bisler
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nastys

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг/друзей, выбираться вместе куда-нибудь.

Откликнулось 9 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Lurevone
маленькое фото пользователя Anny44
маленькое фото пользователя Nastasya23
маленькое фото пользователя Sein_und_zeit
маленькое фото пользователя Viktoria_v
маленькое фото пользователя Al.se.sh
маленькое фото пользователя AnnSoul
маленькое фото пользователя Alinamrk
маленькое фото пользователя Iloveocean
маленькое фото пользователя borodin21171
маленькое фото пользователя Vuvu
маленькое фото пользователя Malikevich
маленькое фото пользователя Subby
маленькое фото пользователя Alena_z1
маленькое фото пользователя Jein
маленькое фото пользователя romayak
маленькое фото пользователя annykoles
маленькое фото пользователя livi
маленькое фото пользователя Aliceee
маленькое фото пользователя Elina_M
маленькое фото пользователя Yangwawa
маленькое фото пользователя Marat
маленькое фото пользователя MyWay
маленькое фото пользователя viedarie
маленькое фото пользователя novaknovak
маленькое фото пользователя KSI_O
маленькое фото пользователя Artem_kras
маленькое фото пользователя SofiaR

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам