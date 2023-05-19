Москва
Профиль пользователя Wwettt

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О себе

Хочу просто общаться ходить в кино или на прогулки
Ходить вместе на какие то бесплатные занятия или мастер классы например лепка йога или медитация или иностранные языки например английский или другой

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить в тир

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Поесть лапши

Санкт-Петербург → пообщаться

Самопознание через окружающий мир

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Generalosa
Санкт-Петербург → Другое

Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

маленькое фото пользователя ssonyush
Санкт-Петербург → Другое

Найти подружку (родственную душу)

маленькое фото пользователя AnnaBirdy
Санкт-Петербург → Другое

Пикник в парке или ближайшем пригороде.

маленькое фото пользователя Svetik_s
Санкт-Петербург → Другое

Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋

маленькое фото пользователя by_meeowws
Санкт-Петербург → Другое

пообщаться и познакомиться с интересными людьми

маленькое фото пользователя Natali_kr
Санкт-Петербург → Другое

Гулять в выходные

маленькое фото пользователя Rinasion
Санкт-Петербург → Другое

Хочу на концерт Сироткина 29 июля. Но компании нет )):

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