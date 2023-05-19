Хочу просто общаться ходить в кино или на прогулки Ходить вместе на какие то бесплатные занятия или мастер классы например лепка йога или медитация или иностранные языки например английский или другой

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы

Санкт-Петербург → Другое Хочу на концерт Сироткина 29 июля. Но компании нет )):

Санкт-Петербург → Другое пообщаться и познакомиться с интересными людьми

Санкт-Петербург → Другое Пикник в парке или ближайшем пригороде.

Санкт-Петербург → Другое Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

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