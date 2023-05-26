Москва
Профиль пользователя wtukatyr

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О себе

Учусь на биоинформатика. Люблю математику, биологию и программирование, а также все сопряженные темы.

В свободное время занимаюсь спортивным горным туризмом. Путешествовал по Кавказу, поднимался на Эльбрус.

Профиль обновлён 3 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

🐈 Домашние животные 💰 Бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → пообщаться

Обсудить тренды в математике/программировании

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alinamrk
Москва → Другое

Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

маленькое фото пользователя VanGogh
Москва → Другое

Учимся программировать Python/JS

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