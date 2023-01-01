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Москва
Профиль пользователя Woolf

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О себе

Люблю прогулки на свежем воздухе, походы в кино. Слушаю: рок, фолк, уличных музыкантов и много чего ещё.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные📺 Политика📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр😊 Поделиться радостью

Не нравится:

🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Я в Москве совсем недавно, с удовольствием по сижу в кафе за чашкой кофе.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя S_enya

Москва → другое

Острая нехватка объятий! )

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя Anna89

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться или сходить куда-нибудь

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Mariariaz

Москва → прогуляться, перекусить

Вместе попить кофе

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя mimibitta

Москва → прогуляться, перекусить

Испробуем приложение🤨

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Jullia

Москва → прогуляться, перекусить

Общение между людьми строго 40+ (дружеская волна!...хотя, как повезёт)

Откликнулось 8 участников

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