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Москва
Москва
Профиль пользователя Woolf
О себе
Люблю прогулки на свежем воздухе, походы в кино. Слушаю: рок, фолк, уличных музыкантов и много чего ещё.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные📺 Политика📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр😊 Поделиться радостью
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