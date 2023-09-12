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Москва
Скоро переезжаю в Подмосковье, неплохо было бы найти друзей)
Москва
Профиль пользователя wokoo
О себе
Скоро переезжаю в Подмосковье, неплохо было бы найти друзей)
Везде походить, все посмотреть
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь
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