Москва
Профиль пользователя wniene

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О себе

Мне 16 лет, учусь на 1 курсе по специальности «поварское и кондитерское дело», занимаюсь написанием сценариев, а также съемкой видео и кино, монтаж тоже приветствуется, ищу друзей, а также новые знакомства, я в отношениях 🦂

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сообщество по интересам ✨

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Найти подругу для совместных походов куда угодно

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Москва → Другое

Я хочу по болтать , подружиться

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Москва → Другое

Крутое времяпровождение

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хочу найти подружку🥺

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Ищу подругу для встреч в красивых местах, пофоткать друг друга 🎀

маленькое фото пользователя Sn18
Москва → Другое

Я хочу найти подругу чтобы веселиться и общаться

маленькое фото пользователя NataliyaCh
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Творчество объединяет

маленькое фото пользователя Ksyu87
Москва → Другое

Хочу найти подругу 😊

маленькое фото пользователя Lina7
Москва → Другое

Просто дружить♡

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