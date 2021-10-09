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Москва
Профиль пользователя wladmadi

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О себе

Музыкант-мультиинструменталист, катаюсь на мотоцикле, предприниматель в IT-сфере, YouTube-блогер

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы📺 Политика🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие
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