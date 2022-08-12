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Москва
Москва
Профиль пользователя wisheta
О себе
Мне 21 год. Люблю клубную музыку, особенно Paul Van Dyk, Boris Brejchq, Anyma. Работаю и учусь. В свободное время люблю прогуляться по Москве, весело провести время с друзьями
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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