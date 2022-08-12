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Москва
Профиль пользователя wisheta

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О себе

Мне 21 год. Люблю клубную музыку, особенно Paul Van Dyk, Boris Brejchq, Anyma. Работаю и учусь. В свободное время люблю прогуляться по Москве, весело провести время с друзьями

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

День рождения в баре

Москва → собрать компанию

День рождения в баре

Москва → прогуляться, перекусить

Классно провести время

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

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Откликнулось 59 участников

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