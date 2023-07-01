Москва
Профиль пользователя Winter

фото пользователя Winter
фото #2 пользователя Winter

О себе

Много работаю, люблю видеоигры, вязать игрушки. Курю, пью, матерюсь. Нуждаюсь в подругах, с которыми можно иногда видеться, ржать аки кони и просто веселиться!

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор

Не нравится:

🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения ✝️ Религия

События пользователя

Москва → пообщаться

Найти неадекватных подруг с весельцой

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tatiana_99
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Saida44
Москва → Другое

Обо всём на свете🙃

маленькое фото пользователя Yulia_K
Москва → Другое

Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

маленькое фото пользователя Dari.Svet
Москва → Другое

Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

маленькое фото пользователя ahannaah
Москва → Другое

Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

маленькое фото пользователя metaLime
Москва → Другое

Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

маленькое фото пользователя Edo99
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Кого добавить в уютную и адекватную беседу

маленькое фото пользователя lisoal
Москва → Другое

Пойдем гулять, подруга

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Москва → Другое

Погулять по вднх

маленькое фото пользователя Medieve
Москва → Другое

Обсудить дела житейские и душевные, поделиться мемами)

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.