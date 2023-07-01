Москва
Профиль пользователя Winter
О себе
Много работаю, люблю видеоигры, вязать игрушки. Курю, пью, матерюсь. Нуждаюсь в подругах, с которыми можно иногда видеться, ржать аки кони и просто веселиться!
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор
Не нравится:
🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения ✝️ Религия
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Обо всём на свете🙃
Москва → Другое
Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍
Москва → Другое
Гулять и болтать о женском😁🫶🏻
Москва → Другое
Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы
Москва → Другое
Погулять и пофотографироваться в закатном солнце
Москва → Другое
Кого добавить в уютную и адекватную беседу
Москва → Другое
Пойдем гулять, подруга
Москва → Другое
Погулять по вднх
Москва → Другое
Обсудить дела житейские и душевные, поделиться мемами)
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