Люблю творить все своими руками, худой художник, чуть-чуть аниматор, чуть-чуть татуировщик Улица, скейтборд, ночные каталки на качелях и тихая музыка. Лес, йога и медитации, жжения засущеных папоротников. Или может быть метал, паркур, бешеная заруба на мечах и обливаться водой в жаркий день? Дайте сюды А ещё дайте тупые шутки про утреннее говно кошки и как это съела лохматая САБАКААА АУУУ🌲🌲🌲

Профиль обновлён 28 июля 2023 г.

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