О себе

Вот твоя анкета:



Рома, 27, Москва

Мне 27. Рома) интересов много, подробнее узнаешь в лс)

Если ты активный, адекватный, и готов веселится, общаться без негатива. То велком в душевную беседу) ссылку на беседу в лс