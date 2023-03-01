⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Вот твоя анкета:
Москва
Профиль пользователя Winchester95
О себе
Вот твоя анкета:
Рома, 27, Москва
Мне 27. Рома) интересов много, подробнее узнаешь в лс)
Если ты активный, адекватный, и готов веселится, общаться без негатива. То велком в душевную беседу) ссылку на беседу в лс
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🚴♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам