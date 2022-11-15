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Москва
Профиль пользователя William

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О себе

я очень честный заботливый хороший верный скромный уважительный

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 💰 Инвестиции / бизнес 💩 Шутки про говно 📚 Книги ✝️ Религия 📺 Политика 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
I Я действительно не знаю, что сказать о себе, и я здесь из-за друзей

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vladislava
Санкт-Петербург → Другое
Weekend chill out
маленькое фото пользователя Vallmig
Санкт-Петербург → Другое
Встреча-обсуждение зрелых межличностных отношений (личные/рабочие)
маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое
Движение&цели🎈начала носить брекеты, нашла новых подруг, путешествий!🐋
маленькое фото пользователя bormashalmi
Москва → Другое
найти человека с которым буду смотреть аниме
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Москва → Другое
Пообщаться о чем-то личном или лёгком или тупом
маленькое фото пользователя Dor4m3
Москва → Другое
Прогулка по Москве
маленькое фото пользователя KSI_O
Москва → Другое
Обсудить фильмы , книги, игры
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар
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Москва → Другое
Погулять в парке
маленькое фото пользователя AnastasiaP99
Москва → Другое
Выставка Мультфильмы для Взрослых
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Санкт-Петербург → Другое
Хочу на концерт Сироткина 29 июля. Но компании нет )):
маленькое фото пользователя ValtmanAnya
Братск → Другое
Пообщаться о машинах
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маленькое фото пользователя Nastya_sun
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Буду рада новому общению)
Москва → Другое
На концерт в честь памяти Честера (Linkin Park)
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