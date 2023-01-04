Москва
Профиль пользователя Wikov
О себе
не пью, не курю, путешествия, природа, пешие прогулки, дача, велик, кафешки, живу в коммунарке
Профиль обновлён 11 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные
Не нравится:
✝️ Религия 🏢 Работа 📺 Политика
События пользователя
Москва → прогуляться, перекусить
Ищу подруг для общения, прогулок, кафешек, театров
Москва → прогуляться, перекусить
Ищу подруг. Погулять, пообщаться. Юг, юго-запад
Москва → сходить на мероприятие
кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?
Москва → активный отдых
кто кататься на велике по юзао, юао, нао, теплый стан, коммунарка?
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Обсудить ваши идеи для развития приложения
Москва → Другое
Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.
Москва → Другое
Ищу людей для долгово общения, друга или подругу, могу выслушать
Москва → Другое
Ищу подруг 27+ интересные, осознанные, открытые, общительные
Москва → Другое
Ищу компанию , подружку для прогулок , рестораны , общение и тд)))
Москва → Другое
Сходить на стендап)
Москва → Другое
Хочу найти подруг для общения, прогулок, посещение интересных мест
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