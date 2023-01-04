не пью, не курю, путешествия, природа, пешие прогулки, дача, велик, кафешки, живу в коммунарке

Профиль обновлён 11 июня 2023 г.

📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные

✝️ Религия 🏢 Работа 📺 Политика

Москва → активный отдых кто кататься на велике по юзао, юао, нао, теплый стан, коммунарка?

Москва → сходить на мероприятие кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

Москва → Другое Ищу компанию , подружку для прогулок , рестораны , общение и тд)))

Москва → Другое Ищу людей для долгово общения, друга или подругу, могу выслушать

Москва → Другое Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

Москва → Другое Обсудить ваши идеи для развития приложения

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.