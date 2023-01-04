Москва
Профиль пользователя Wikov

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О себе

не пью, не курю, путешествия, природа, пешие прогулки, дача, велик, кафешки, живу в коммунарке

Профиль обновлён 11 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные

Не нравится:

✝️ Религия 🏢 Работа 📺 Политика

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для общения, прогулок, кафешек, театров

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг. Погулять, пообщаться. Юг, юго-запад

Москва → сходить на мероприятие

кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

Москва → активный отдых

кто кататься на велике по юзао, юао, нао, теплый стан, коммунарка?

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя Okssna
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое

Обсудить ваши идеи для развития приложения

маленькое фото пользователя Viktoria84
Москва → Другое

Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

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Ищу людей для долгово общения, друга или подругу, могу выслушать

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Ищу подруг 27+ интересные, осознанные, открытые, общительные

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Ищу компанию , подружку для прогулок , рестораны , общение и тд)))

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Москва → Другое

Хочу найти подруг для общения, прогулок, посещение интересных мест

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.