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Москва
Профиль пользователя whintu

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О себе

Книголюб и знатный киновед. Но и прочие движухи интересны: вел, ролики, коньки, прогулки, походы (горные), в астральный теннис, настолки, покер, м.б. что-то новое. Музыка любая кроме харда и металла. Киновед.

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика 🪐 Астрология / таро ✝️ Религия 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян 🍷 Алкоголь
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