Москва
Профиль пользователя whatdoyoumean

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О себе

Работаю удаленно, учу англ, познаю себя

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб

Не нравится:

📺 Политика 🏫 Учеба ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎭 Театр

События пользователя

Москва → другое

У меня есть имаджинариум

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Toria
Москва → Другое

Найти подругу🙃

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве

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