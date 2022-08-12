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Москва
Профиль пользователя WetHamster

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О себе

Просто приехала в Сочи с предками, хотелось бы найти компанию моего возраста (20-28 лет), люблю старперскую музыку, кошмар что приходится называть ее старперской (depeche mode, tears for fears, mindles self indulgence, nine inch nails) всякий электро панк, Синт, индастриал. Пью только водку или текилу. Любимые фильмы: blade runner, список шиндлера, назад в будущее, бойцовский клуб, матрица. Обожаю работы Pixar и Dream works, не все, конечно, но тот же Мадагаскар и Валли это классика. Спорт - мимо, я сыч затворник с 0% мышечной массы, но плавать люблю и плаваю отлично. Не думайте что я нитакусик, общий язык могу найти с большинством людей, но с грязными глупыми панками общий язык найдем быстрее. В астрологию не верю, но порофлить можно, курю бухаю так что зожники, простите. Не ищу романтических отношений, просто погулять/побухать компанией было бы круто. Я тут на 6 дней, потом бб. Пишу анкету под градусом, так что заранее сорян. Ночи - любовь, день и солнечный свет - хуита. Поговорить о смысле жизни и нашем месте во вслеленной - всегда пожалуйста, слава великому космическому осьминогу кста. Хз че еще написать, ну я дидж художник, пан, люблю анимацию, крепкий алкоголь и сигареты с ментолом. Киберпанк моя тема, но при всей моей нелюбви к фентези, за неделю наиграла 100 часов в балдурсгейт. А да, я задр, так что если не любители видеоигр, то сорян. Короче просто ранломно потусить если кто хочет, то я не откажусь

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

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💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр
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