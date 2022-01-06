Москва
Профиль пользователя Weirdestfly
О себе
Читаю художественную литературу 20 века
Пишу стихи и выступаю с ними на всяких вечеринках
Организую вечера талантов "смотричемогу" в Москве
Катаюсь на всем, что едет: мотик, велик, сноуборд, лыжи, ролики, скейт, лодки.
Хожу в зальчик, играю в пинг-понг, зависаю на скалодроме.
Люблю водный и пеший туризм.
Считаю свободу одной из высших ценностей.
Уважаю личные границы и трепетно отношусь к своим собственным.
Профиль обновлён 11 июля 2023 г.
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