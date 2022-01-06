Москва
Профиль пользователя Weirdestfly

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О себе

Читаю художественную литературу 20 века
Пишу стихи и выступаю с ними на всяких вечеринках
Организую вечера талантов "смотричемогу" в Москве
Катаюсь на всем, что едет: мотик, велик, сноуборд, лыжи, ролики, скейт, лодки.
Хожу в зальчик, играю в пинг-понг, зависаю на скалодроме.
Люблю водный и пеший туризм.
Считаю свободу одной из высших ценностей.
Уважаю личные границы и трепетно отношусь к своим собственным.

Профиль обновлён 11 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💩 Странный юмор 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 🏫 Учеба

Не нравится:

☣️ Токсичность 📺 Политика 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → активный отдых

Покататься на роликах по набережной на парке Культуры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя nokturn
Москва → Другое

Общение с интересными людьми на самые разные темы.

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