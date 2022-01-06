Читаю художественную литературу 20 века Пишу стихи и выступаю с ними на всяких вечеринках Организую вечера талантов "смотричемогу" в Москве Катаюсь на всем, что едет: мотик, велик, сноуборд, лыжи, ролики, скейт, лодки. Хожу в зальчик, играю в пинг-понг, зависаю на скалодроме. Люблю водный и пеший туризм. Считаю свободу одной из высших ценностей. Уважаю личные границы и трепетно отношусь к своим собственным.

Профиль обновлён 11 июля 2023 г.

💩 Странный юмор 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 🏫 Учеба

☣️ Токсичность 📺 Политика 🪐 Астрология, таро

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