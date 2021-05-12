Москва
Профиль пользователя Wayne
О себе
Очень люблю классическую музыку, особенно нравится стучать палкой по дереву и водить пенопластом по стеклу.
Читаю книги, особенно нравится вот та, где напротив каждой буквы картинка.
Интеллектуально развит, эмоционально стабилен, независим, свободен, скромен.
Профиль обновлён 11 декабря 2022 г.
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.