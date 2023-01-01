Москва

Профиль пользователя Walrider

О себе Врач-стоматолог, мемолог, болтолог

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Души не чаю в животных, растёт киса 🐈

Люблю гулять в центре Мск, посещать выставки, мероприятия, открывать для себя новую кухню. Бары, рестораны, танцполы - практически за любой движ, легка на подъем. Не душню

Чёрный юмор/шутки про г*вно/самоирония - 👌🏻

Была в сети на прошлой неделе Пообщалась с более чем 20 пользователями

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