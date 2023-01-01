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Москва
Врач-стоматолог, мемолог, болтолог
Москва
Профиль пользователя Walrider
О себе
Врач-стоматолог, мемолог, болтолог
Открыта новому
Души не чаю в животных, растёт киса 🐈
Люблю гулять в центре Мск, посещать выставки, мероприятия, открывать для себя новую кухню. Бары, рестораны, танцполы - практически за любой движ, легка на подъем. Не душню
Чёрный юмор/шутки про г*вно/самоирония - 👌🏻
Была в сети на прошлой неделе
Пообщалась с более чем 20 пользователями
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🏢 Работа💕 Обсудить отношения📚 Книги🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться🍷 Выпить в баре💨 Кальян🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль
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