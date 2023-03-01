Москва

Профиль пользователя WalkWithMeInHell

О себе Пиво, борода, бургеры и щепотка мемов :)

Ясперс, Хайдеггер, Сартр, Къеркегор - это мои друзья! Ну еще местами Фрейд, Адлер, Фромм, Юнг :)

Добавим сюда еще Северное Возрождение и Климта :)

ISTJ.

Был в сети на прошлой неделе

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