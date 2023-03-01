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Москва
Пиво, борода, бургеры и щепотка мемов :)
Москва
Профиль пользователя WalkWithMeInHell
О себе
Пиво, борода, бургеры и щепотка мемов :)
Ясперс, Хайдеггер, Сартр, Къеркегор - это мои друзья! Ну еще местами Фрейд, Адлер, Фромм, Юнг :)
Добавим сюда еще Северное Возрождение и Климта :)
ISTJ.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа📚 Книги🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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