Москва
Профиль пользователя Waiflound

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О себе

Придумала свою религию завтраков)
Коллекционирую впечатления и
стараюсь передать красоту мира на фото 😻
Увлекаюсь психологией, люблю выезды с палатками, походы, любые поездки куда угодно и на чем угодно

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа

События пользователя

Москва → пообщаться

В чем измеряется ваше время?

Москва → прогуляться, перекусить

Го гулять и показывать любимые локации города

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Hedgehog
Москва → Другое

Научиться танцевать

маленькое фото пользователя Blog
Москва → Другое

Все начинается с малого

маленькое фото пользователя Aaori
Самара → Другое

Учусь заново знакомиться с людьми

маленькое фото пользователя Nikit_ka
Курск → Другое

Непринуждённый и заинтересованный собеседник ннада? 😁

маленькое фото пользователя Dsoap
Москва → Другое

17.06 с 12:00 собираемся на шашлыки в Измайловском парке (Олений пруд)

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