Москва

Профиль пользователя Waffengewalt

О себе Фотографирую природу и немного стрит съёмки, учусь бить татухи)

Бильярд, настолки, научпоп, космос.

Спокойный и уравновешенный)

Был в сети пару дней назад

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