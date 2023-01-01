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Москва
Фотографирую природу и немного стрит съёмки, учусь бить татухи)
Москва
Профиль пользователя Waffengewalt
О себе
Фотографирую природу и немного стрит съёмки, учусь бить татухи)
Бильярд, настолки, научпоп, космос.
Спокойный и уравновешенный)
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры
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