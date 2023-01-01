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Москва
Профиль пользователя Waffengewalt

фото пользователя Waffengewalt

О себе

Фотографирую природу и немного стрит съёмки, учусь бить татухи)
Бильярд, настолки, научпоп, космос.
Спокойный и уравновешенный)

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры

Не нравится:

✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Антикафе, паб по лайту?) Обсудить что-нибудь, поиграть, отвлечься от суеты.

Москва → пообщаться

Поделиться опытом фотографирования, обсудить дихотомию добра и зла? :D

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