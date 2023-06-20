Москва
Профиль пользователя W1ldRush
О себе
Люблю музыку, сериалы, виски и вино. Играю в настолки, летом катаюсь на лонгборде и электросамокатах, зимой предпочитаю сноуборд. Легок на подъём. Хочу вернуться в спорт и попробовать серфинг. И проверить, правда ли так сложно заводить новых друзей после 30
Профиль обновлён 16 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Можно попробовать тебя пофоткать?)
У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?
Поиграть в настольки
Завести новых друзей 🐰
Общение, поддержка:)
пить кофе и фоткаться)
Настольные игры ♟️🎲
Удаленщики/фрилансеры. Собираться вместе
Завести новых друзей+подруг🫶
Кто может сделать бесплатную фотосессию
Пожарить сосиски на берегу Строгинского залива ☀️
Поиграть в настольные игры
Сходить в кино
20.06.23 квиз по 🎥🍿Поиграем?)
Погулять и пофотографировать друг друга.
Погулять в интересных местах или на выставках или игры/спорт!) 😉🧡
Компанию для творчества
Событие удалено
Иду 11.07.23 в клуб Bizarre на м.автозаводская.
Скучно 😐 потрещим 😄
Покататься на самокатах где-нибудь и пообщаться)
Событие удалено
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