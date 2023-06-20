Люблю музыку, сериалы, виски и вино. Играю в настолки, летом катаюсь на лонгборде и электросамокатах, зимой предпочитаю сноуборд. Легок на подъём. Хочу вернуться в спорт и попробовать серфинг. И проверить, правда ли так сложно заводить новых друзей после 30

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Москва → Другое Покататься на самокатах где-нибудь и пообщаться)

Москва → Другое Иду 11.07.23 в клуб Bizarre на м.автозаводская.

Москва → Другое Погулять в интересных местах или на выставках или игры/спорт!) 😉🧡

Москва → Другое Кто может сделать бесплатную фотосессию

Москва → Другое У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

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