Москва
Профиль пользователя W1ldRush

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О себе

Люблю музыку, сериалы, виски и вино. Играю в настолки, летом катаюсь на лонгборде и электросамокатах, зимой предпочитаю сноуборд. Легок на подъём. Хочу вернуться в спорт и попробовать серфинг. И проверить, правда ли так сложно заводить новых друзей после 30

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в антикафе

Москва → прогуляться, перекусить

Настолки вечером

Москва → прогуляться, перекусить

Душа поэта ищет музы

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя GTK67
Москва → Другое

Можно попробовать тебя пофоткать?)

маленькое фото пользователя mr_evilhat
Москва → Другое

У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

маленькое фото пользователя Alena9
Москва → Другое

Поиграть в настольки

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое

Завести новых друзей 🐰

маленькое фото пользователя Ksyusha95
Санкт-Петербург → Другое

Общение, поддержка:)

маленькое фото пользователя KationaDash
Москва → Другое

пить кофе и фоткаться)

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Настольные игры ♟️🎲

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Удаленщики/фрилансеры. Собираться вместе

маленькое фото пользователя Miss007
Москва → Другое

Завести новых друзей+подруг🫶

маленькое фото пользователя ViktoriLisa22
Москва → Другое

Кто может сделать бесплатную фотосессию

маленькое фото пользователя MiDiana
Москва → Другое

Пожарить сосиски на берегу Строгинского залива ☀️

маленькое фото пользователя hProT
Москва → Другое

Поиграть в настольные игры

маленькое фото пользователя Nas_tia123
Москва → Другое

Сходить в кино

маленькое фото пользователя Malikevich
Москва → Другое

20.06.23 квиз по 🎥🍿Поиграем?)

маленькое фото пользователя Yuliia
Москва → Другое

Погулять и пофотографировать друг друга.

маленькое фото пользователя Durman
Москва → Другое

Погулять в интересных местах или на выставках или игры/спорт!) 😉🧡

маленькое фото пользователя Nikumi
Москва → Другое

Компанию для творчества

маленькое фото пользователя Fairyleaf
Москва → Другое

Событие удалено

маленькое фото пользователя Mr.donut
Москва → Другое

Иду 11.07.23 в клуб Bizarre на м.автозаводская.

Москва → Другое

Скучно 😐 потрещим 😄

маленькое фото пользователя Nekit
Москва → Другое

Покататься на самокатах где-нибудь и пообщаться)

маленькое фото пользователя Fairyleaf
Москва → Другое

Событие удалено

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