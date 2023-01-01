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Москва
Профиль пользователя Vvv_ann

фото пользователя Vvv_ann

Была в сети на этой неделе

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать

Не нравится:

🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tasay

Москва → сходить на мероприятие

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Откликнулось 127 участников

маленькое фото пользователя OIEUEUE

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Откликнулось 108 участников

маленькое фото пользователя Anastasia02

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулось 79 участников

маленькое фото пользователя NastyaJJ

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в выходные, сходить в ресторан, пофоткаться 💁🏼‍♀️

Откликнулись 32 участника

маленькое фото пользователя Ana777

Москва → прогуляться, перекусить

Поужинать в модном месте, погулять, пообщаться

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя Tanya96

Москва → активный отдых

Го общаться, дружить, ходить в интересные места)

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Alysy

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу для душевного общения 26+ на долго

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Leni

Москва → прогуляться, перекусить

Давай пофоткаемся?

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Lipatushka

Москва → прогуляться, перекусить

Я хочу погулять, пообщаться, походить на какие нибудь мероприятия, концерты

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Sakunikki

Москва → прогуляться, перекусить

Встретиться, погулять, пофоткаться)) пофоткаться - важный момент))

Откликнулось 8 участников

анонимный пользователь

Москва → прогуляться, перекусить

найти близких подружек, по душе)

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Zlataaa

Москва → прогуляться, перекусить

Девушки около 30🍷🤌🏻

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя queenalisha

Москва → прогуляться, перекусить

погулять, может пофоткаться 💖

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Iloveocean

Москва → активный отдых

Побегать вместе

Откликнулись 2 участника

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