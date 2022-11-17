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Москва
Профиль пользователя vvbakh

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О себе

Не могу представить свою жизнь без спорта и путешествий) Увлекаюсь серфингом и периодически играю в плойку 🤙🏽

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия🪩 Ночной клуб💨 Кальян

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маленькое фото пользователя Dmitry2097
Откликнулся 1 участник
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