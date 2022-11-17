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Москва
Москва
Профиль пользователя vvbakh
О себе
Не могу представить свою жизнь без спорта и путешествий) Увлекаюсь серфингом и периодически играю в плойку 🤙🏽
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие
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