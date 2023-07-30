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Москва
Работаю в ИТ, помогаю медикам узнать и улучшить свои профессиональные качества, чтобы делать свою непростую работу еще лучше.
Москва
Профиль пользователя vvatitv
О себе
Работаю в ИТ, помогаю медикам узнать и улучшить свои профессиональные качества, чтобы делать свою непростую работу еще лучше.
За хорошее времяпрепровождение 🤪
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎮 Видеоигры🎸 Концерт / фестиваль
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