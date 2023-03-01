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Москва
Профиль пользователя Vsevolod13

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О себе

Обожаю Жизнь в различных её проявлениях!!! А Главное это Любовь, Чувства, Эмоции ,Доброта Сердца.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей💬 Пообщаться онлайн
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