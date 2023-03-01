Москва
Профиль пользователя Vsevolod

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О себе

Обожаю кино и музыку, изучаю историю, пишу стихи, люблю активный отдых, занимаюсь боксом, зимой катаюсь на лыжах и коньках, люблю природу и животных

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Вечер профессионального бокса

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя excellent_x
Москва → Другое

Активный отдых

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