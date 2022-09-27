Москва
Профиль пользователя Vovtyai

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О себе

Привет!
Пару лет назад переехал в Москву. Был аспирантом, а стал аналитиком
Не прочь пошляться по городу или посидеть в баре. Котирую настолки и онлайн-игры. Люблю природу и активный отдых. Без велосипеда не проживу дольше месяца.
Tg Vovtyai

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

☣️ Токсичность ✈️ Путешествия

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Покататься на велосипедах

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Polin.Malin
Москва → Другое

Велопрогулка по Москве

маленькое фото пользователя Akhmed
Москва → Другое

Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

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