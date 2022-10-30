Москва
Профиль пользователя VoroninaSP

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О себе

Очень люблю смотреть фильмы (детектив, фэнтази, приключения, мистика, ужастики)
Обожаю читать книги
Также люблю гулять, бывать на природе и рыбачить 🐟🐟🐟

Профиль обновлён 8 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Как насчёт вечерней пробежки на воробьёвых горах? ;)

Москва → пообщаться

Ищу друзей)

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