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Москва
Профиль пользователя Vorobyshek

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О себе

Человек, которого вводит в ступор строчка "Расскажите о себе", но начинающий писать что-то в надежде озарения. Учусь в тех. вузе по специальности прикладная математика и программирование. Чтобы сохранять физическое и психическое здоровье занимаюсь спортом (тренажерный зал) и активно слушаю музыку (да, в том числе Вивальди, Моцарта и Баха). В свободное время люблю читать (классику или фэнтэзи/фантастику), смотреть фильмы (в общем-то любые интересные), играть в видео игры (люблю рогалики, бродилки) или усердно заниматься ерундой, которая взбрела в голову :)

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные✝️ Религия📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр

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