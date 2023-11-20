О себе

Человек, которого вводит в ступор строчка "Расскажите о себе", но начинающий писать что-то в надежде озарения. Учусь в тех. вузе по специальности прикладная математика и программирование. Чтобы сохранять физическое и психическое здоровье занимаюсь спортом (тренажерный зал) и активно слушаю музыку (да, в том числе Вивальди, Моцарта и Баха). В свободное время люблю читать (классику или фэнтэзи/фантастику), смотреть фильмы (в общем-то любые интересные), играть в видео игры (люблю рогалики, бродилки) или усердно заниматься ерундой, которая взбрела в голову :)