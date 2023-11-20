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Москва
Москва
Профиль пользователя Vorobyshek
О себе
Человек, которого вводит в ступор строчка "Расскажите о себе", но начинающий писать что-то в надежде озарения. Учусь в тех. вузе по специальности прикладная математика и программирование. Чтобы сохранять физическое и психическое здоровье занимаюсь спортом (тренажерный зал) и активно слушаю музыку (да, в том числе Вивальди, Моцарта и Баха). В свободное время люблю читать (классику или фэнтэзи/фантастику), смотреть фильмы (в общем-то любые интересные), играть в видео игры (люблю рогалики, бродилки) или усердно заниматься ерундой, которая взбрела в голову :)
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные✝️ Религия📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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