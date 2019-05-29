Москва
Профиль пользователя volodya_vesnin41

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О себе

Увлекаюсь технологиями, инженирией, работаю в лаборатории. Хобби - футбол, чтение и программирование (flutter, python).
Люблю рок, панк - offspring, sum 41, skillet.
Кайфую по прогулкам по набережной и улочками Москвы.

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 📺 Политика 💰 Бизнес

Не нравится:

✝️ Религия 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в кафешку 😺 около м. Шелепиха

Москва → сходить на мероприятие

Концерт LIZER

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя kukota
Москва → Другое

Хочу собрать компанию для игры в волейбол

маленькое фото пользователя Elleennaa
Москва → Другое

Выставка Босх и Брейгелей

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