Не ищу отношения, ищу друзей. Хожу в зал, бегаю, катаюсь на велосипеде, катаюсь на лыжах, обожаю supsurfing🏄‍♂️ Люблю фильмы Гая Ричи. Не люблю ужасы. Люблю свободных людей. Не люблю душнил. У меня в Apple Music : кофешоп, лаунж, свежесть. Тащусь от mgmt, Kendrick Lamar, Zuma Dionys, Machine Gun Kelly.

Профиль обновлён 15 июня 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес 🏫 Учеба 📚 Книги 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные

📺 Политика 🪐 Астрология, таро 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность ✝️ Религия

Москва → Другое Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

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