Москва
Профиль пользователя VOLNA
О себе
Не ищу отношения, ищу друзей.
Хожу в зал, бегаю, катаюсь на велосипеде, катаюсь на лыжах, обожаю supsurfing🏄♂️
Люблю фильмы Гая Ричи. Не люблю ужасы.
Люблю свободных людей. Не люблю душнил.
У меня в Apple Music : кофешоп, лаунж, свежесть. Тащусь от mgmt, Kendrick Lamar, Zuma Dionys, Machine Gun Kelly.
Профиль обновлён 15 июня 2023 г.
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