Москва
Профиль пользователя VOLNA

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О себе

Не ищу отношения, ищу друзей.
Хожу в зал, бегаю, катаюсь на велосипеде, катаюсь на лыжах, обожаю supsurfing🏄‍♂️

Люблю фильмы Гая Ричи. Не люблю ужасы.

Люблю свободных людей. Не люблю душнил.

У меня в Apple Music : кофешоп, лаунж, свежесть. Тащусь от mgmt, Kendrick Lamar, Zuma Dionys, Machine Gun Kelly.

Профиль обновлён 15 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес 🏫 Учеба 📚 Книги 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные

Не нравится:

📺 Политика 🪐 Астрология, таро 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность ✝️ Религия

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, попить кофе

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в парке

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mari_gold
Москва → Другое

Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Покататься на великих сзао

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Погулять, попить кофе

маленькое фото пользователя tigorevna
Москва → Другое

Бразильский карнавал в Измайлово 15:30

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