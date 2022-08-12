⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Vodoroika
О себе
Выращиваю цветы на даче)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные✝️ Религия🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги
Не нравится:
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам