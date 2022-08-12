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Москва
Профиль пользователя Vodoroika

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О себе

Выращиваю цветы на даче)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные✝️ Религия🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика🪐 Астрология / таро

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Чат для девушек 30+💅🌺🍹 общаемся, встречаемся, гуляем, пьем вино

Откликнулось 10 участников

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