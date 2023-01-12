Москва
Профиль пользователя Vnidamor

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О себе

Буду рад новым знакомствам

Профиль обновлён 3 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, пообщаться с новыми приятными людьми

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AnnSoul
Москва → Другое

Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения

маленькое фото пользователя Julie.J
Москва → Другое

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.