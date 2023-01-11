я влада, мне не 18!! учусь, рисую ( в основном портреты и пейзажи) обожаю долгие пешеходные прогулки в компаниях где можно обсудить что то интересное и спорное. слушаю макса коржа да и вообще много за что шарю в музыке , обожаю старые песни 2015-2017 годов ( серебро, время и стекло, егор крид, воробьев и т.д) хочу хорошо провести остаток лета, перед тем как пойти в школу не люблю шумные матерящиеся через слова с аморальными шуточками компании,предпочитаю более уважительное,спокойное,интересное и интеллектуальное время препровождение вк : влада нелипатова тг: vllriul

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

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