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Москва
Ищу новые знакомства, хочу найти единомышленников, с кем можно и о высоком поговорить, и в клуб потанцевать, просто погулять, полезно провести время))
Москва
Профиль пользователя vlkvA
О себе
Ищу новые знакомства, хочу найти единомышленников, с кем можно и о высоком поговорить, и в клуб потанцевать, просто погулять, полезно провести время))
Очень разносторонний человек, спорт, музыка, книги.
Сама по масти будущий врач ахах. С удовольствием составлю компанию сходить вместе окультуриться в театр, музей, на концерт, или заняться спортом. Открыта ко всему новому, за любой движ в общем)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр🪩 Ночной клуб🏫 Учеба
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