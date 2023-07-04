О себе

Ищу новые знакомства, хочу найти единомышленников, с кем можно и о высоком поговорить, и в клуб потанцевать, просто погулять, полезно провести время))

Очень разносторонний человек, спорт, музыка, книги.

Сама по масти будущий врач ахах. С удовольствием составлю компанию сходить вместе окультуриться в театр, музей, на концерт, или заняться спортом. Открыта ко всему новому, за любой движ в общем)