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Москва
Профиль пользователя vlkvA

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О себе

Ищу новые знакомства, хочу найти единомышленников, с кем можно и о высоком поговорить, и в клуб потанцевать, просто погулять, полезно провести время))
Очень разносторонний человек, спорт, музыка, книги.
Сама по масти будущий врач ахах. С удовольствием составлю компанию сходить вместе окультуриться в театр, музей, на концерт, или заняться спортом. Открыта ко всему новому, за любой движ в общем)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр🪩 Ночной клуб🏫 Учеба

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, поболтать обо всем и ни о чем, пофоткаться, выпить кофе)

маленькое фото пользователя katrin123
маленькое фото пользователя Maxxx03
маленькое фото пользователя Den_D
маленькое фото пользователя Marat
маленькое фото пользователя Artemm13
Откликнулось 5 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Присоединяйся к нам,чтобы изменить свою жизнь❤️

Откликнулось 136 участников

маленькое фото пользователя elenidzze

Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулось 86 участников

маленькое фото пользователя Anastasia02

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулось 45 участников

маленькое фото пользователя Dinaasd

Москва → активный отдых

Сделать фото, найти новые локации, погулять, зайти в кафе💘

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Ana777

Москва → прогуляться, перекусить

Поужинать в модном месте, погулять, пообщаться

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя NastyaJJ

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в выходные, сходить в ресторан, пофоткаться 💁🏼‍♀️

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Diana_Sabdi

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, пофоткаться, перекусить🎀

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя annykoles

Москва → прогуляться, перекусить

Романтизировать осень🧺

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя liza9

Москва → пообщаться

Ищу подруг для общения и встреч (прогулки,рестораны,выставки, фото )

Откликнулись 3 участника

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