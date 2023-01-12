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Москва
Профиль пользователя Vldmr

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О себе

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Профиль обновлён 2 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 😊 Поделиться радостью 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📚 Книги 🖼 Выставка / музей 🚶‍♀️ Прогуляться 💃 Потанцевать ✈️ Путешествия 🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Позавтракать, попить кофе и непринужденно поболтать в районе Ходынки.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
маленькое фото пользователя Mechta431
Москва → Другое
Ищу людей, с которыми можно пообщаться на разные темы
маленькое фото пользователя Conejito243
Москва → Другое
Хочу найти друзей и просто классно проводить время вместе
маленькое фото пользователя Katrin_esk
Москва → Другое
Прогуляться по вечерней Москве, попить кофе/вина. 40+))
маленькое фото пользователя AlenaIvanova
Москва → Другое
В субботу 19 августа потусить в баре, потанцевать и пообщаться😍
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