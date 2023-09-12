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Москва
Москва
Профиль пользователя VladVlad
О себе
Музыкант-мультиинструменталист, катаюсь на мотоцикле, предприниматель в IT-сфере, YouTube-блогер
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы📺 Политика🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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