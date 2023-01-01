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Москва
Москва
Профиль пользователя VladVishe
О себе
Изучаю духовные практики. Люблю помогать людям. Играю на разных барабанах
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры
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