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Москва
Профиль пользователя VladVishe

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О себе

Изучаю духовные практики. Люблю помогать людям. Играю на разных барабанах

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу новые знакомства для ЖИВОГО общения.

маленькое фото пользователя Enji
маленькое фото пользователя Estela
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 377 участников

маленькое фото пользователя Misha_philosoph

Москва → собрать компанию

Найти игроков для ролевых игр

Откликнулось 56 участников

маленькое фото пользователя DenZo

Москва → собрать компанию

Наконец-то лучшая коммуна для поиска друзей и встреч появилась!!!🔥🔥🔥

Откликнулось 39 участников

маленькое фото пользователя KristinaRicci

Москва → прогуляться, перекусить

Очень сильно хочу найти работу . Разбита внутри , хочу окунуться и забыть все..

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Viki_nowo

Москва → собрать компанию

Кто хочет на Встречу для знакомств и живого общения с Психологическими играми?😊

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Kucing_kecil

Москва → прогуляться, перекусить

Let's practice English)

Откликнулись 4 участника

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Москва → прогуляться, перекусить

Фотопрогулка. Парки-усадьбы

Откликнулись 3 участника

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