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Москва
Москва
Профиль пользователя VladPasternac
О себе
Не знаю не чего.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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