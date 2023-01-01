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Москва
Профиль пользователя VladPasternac

фото пользователя VladPasternac

О себе

Не знаю не чего.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Кто хочет со мной Инвестировать все покажу и расскажу.Провести время в смехе

маленькое фото пользователя Goshanchik
маленькое фото пользователя GOATZILLA
маленькое фото пользователя anas.tasia
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anastasia93_0900

Москва → прогуляться, перекусить

Хотела бы найти друзей/подруг , кто так же любит прогулки.

Откликнулись 32 участника

маленькое фото пользователя katyakaterina

Москва → пообщаться

встретить человека с похожими интересами, а там видно будет 🙌🏻

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя Vivi4

Москва → прогуляться, перекусить

Го чиллить, тусить

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя KristinaRicci

Москва → прогуляться, перекусить

Очень сильно хочу найти работу . Разбита внутри , хочу окунуться и забыть все..

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Lilium

Москва → активный отдых

Милая и чуткая Лия. Разделим беседу, довольство и критику чистого разума!

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Lena.Anima

Москва → прогуляться, перекусить

Хорошую компанию) для душевных встреч, прогулок и разговоров

Откликнулись 3 участника

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