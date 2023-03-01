О себе

Обычный чел за 30, который хочет вырваться из круга дом-работа. Смотрю аниме, играю в видеоигры, читаю мангу, ранобэ. Иногда смотрю хорошие фильмы или читаю книги. Не против прогуляться в Москве или посетить какое-нибудь мероприятие.