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Москва
Профиль пользователя VladislavVS

фото пользователя VladislavVS

О себе

Обычный чел за 30, который хочет вырваться из круга дом-работа. Смотрю аниме, играю в видеоигры, читаю мангу, ранобэ. Иногда смотрю хорошие фильмы или читаю книги. Не против прогуляться в Москве или посетить какое-нибудь мероприятие.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу компанию для похода в Московский планетарий.

Москва → прогуляться, перекусить

Предлагаю вместе посетить Московский планетарий в эту пятницу в 18:00

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 253 участника

маленькое фото пользователя LerochkaLera1

Москва → прогуляться, перекусить

Познакомиться с интересными людьми для общения и прогулок

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Katya22

Москва → собрать компанию

Беседка-чатик со сходками и двежем

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Nikita_Ivany4

Москва → прогуляться, перекусить

Интроверт в поиске интересного общения со «своими» людьми.

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Mon_cher_sower

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка, возможность выбраться на природу

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Man_of_Art

Москва → прогуляться, перекусить

Пойти в бильярд

Откликнулся 1 участник

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