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Москва
Москва
Профиль пользователя VladislavVS
О себе
Обычный чел за 30, который хочет вырваться из круга дом-работа. Смотрю аниме, играю в видеоигры, читаю мангу, ранобэ. Иногда смотрю хорошие фильмы или читаю книги. Не против прогуляться в Москве или посетить какое-нибудь мероприятие.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино
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