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Москва
Профиль пользователя VladimirVL

фото пользователя VladimirVL

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Присоединяйся к нам,чтобы изменить свою жизнь❤️

Откликнулось 136 участников

маленькое фото пользователя Mechta431

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу людей, с которыми можно пообщаться на разные темы

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя Evgeniya_M

Москва → прогуляться, перекусить

Назрел дифицит общения

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Kissaa

Москва → другое

Делитесь,кто чем занят,в столь прекрасный вечер?)

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Valushka

Москва → пообщаться

Нужен друг моего поля ягода,пол не важен! Найдись!

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя AlenaIvanova

Москва → собрать компанию

В воскресенье 27, летняя веранда или речная прогулка на реддисоне💃❤

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Viera

Москва → сходить на мероприятие

Сходить на NILETTO

Откликнулись 2 участника

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