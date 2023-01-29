Москва
Профиль пользователя Vladimir_16.08
О себе
Добрый нежный прикольный человечек
Профиль обновлён 13 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 💨 Кальян 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве
Москва → Другое
Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.
Москва → Другое
Кого добавить в уютную и адекватную беседу
Москва → Другое
приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы
Москва → Другое
За любой движ.
Москва → Другое
Ищу душевные интересные знакомства 🖤
Москва → Другое
Долгая прогулка вдоль Москва-реки
Москва → Другое
Английский разговорный клуб и пикник в Парке Горького
Москва → Другое
Хочу в парк на творческий пикничек✨
Москва → Другое
Погулять, попить кофе. Можно сходить на мероприятие, музей, выставка
Москва → Другое
Monasterio Hard night
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.