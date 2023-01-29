Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

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Москва → Другое Погулять, попить кофе. Можно сходить на мероприятие, музей, выставка

Москва → Другое Хочу в парк на творческий пикничек✨

Москва → Другое Английский разговорный клуб и пикник в Парке Горького

Москва → Другое приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы

Москва → Другое Кого добавить в уютную и адекватную беседу

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Москва → Другое Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве

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