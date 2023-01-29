Москва
Профиль пользователя Vladimir_16.08

фото пользователя Vladimir_16.08
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фото #3 пользователя Vladimir_16.08

О себе

Добрый нежный прикольный человечек

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 💨 Кальян 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → собрать компанию

Кто хочет погулять по ночной Москве

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве

маленькое фото пользователя Anjjjj
Москва → Другое

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

маленькое фото пользователя Edo99
Москва → Другое

Кого добавить в уютную и адекватную беседу

маленькое фото пользователя SofiaR
Москва → Другое

приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы

маленькое фото пользователя pomogite
Москва → Другое

За любой движ.

маленькое фото пользователя Alysy
Москва → Другое

Ищу душевные интересные знакомства 🖤

маленькое фото пользователя Cath
Москва → Другое

Долгая прогулка вдоль Москва-реки

маленькое фото пользователя Elisea
Москва → Другое

Английский разговорный клуб и пикник в Парке Горького

маленькое фото пользователя Pollynka
Москва → Другое

Хочу в парк на творческий пикничек✨

маленькое фото пользователя Elena_Belykh
Москва → Другое

Погулять, попить кофе. Можно сходить на мероприятие, музей, выставка

маленькое фото пользователя WonderWoman
Москва → Другое

Monasterio Hard night

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