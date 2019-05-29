Интересно все) все подряд, люблю гулять по московским улочкам, мемы, почитать, периодически хожу в тренажорку и бары) если скучно то погнали куда нибудь)

Профиль обновлён 9 июля 2023 г.

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Москва → Другое У меня ПРЛ и клиническая депрессия, мне очень одиноко временами.

Москва → Другое А из Люберец есть кто?

Москва → Другое Друзья, покидайте в меня названиями хороших фильмов, пожалуйста 🎥🍿 :)

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

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