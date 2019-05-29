Москва
Профиль пользователя Vladimir_11
О себе
Интересно все) все подряд, люблю гулять по московским улочкам, мемы, почитать, периодически хожу в тренажорку и бары) если скучно то погнали куда нибудь)
Профиль обновлён 9 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💰 Бизнес 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу поныть и чтобы ныли мне😩
Москва → Другое
Друзья, покидайте в меня названиями хороших фильмов, пожалуйста 🎥🍿 :)
Москва → Другое
А из Люберец есть кто?
Москва → Другое
Потусить сегодня
Москва → Другое
У меня ПРЛ и клиническая депрессия, мне очень одиноко временами.
Москва → Другое
Скука, давайте поговорим.
Ростов-на-Дону → Другое
Хочу поехать отдохнуть на майские
Москва → Другое
Пойти потанцевать в клуб
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