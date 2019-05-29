Москва
Профиль пользователя Vladimir_11

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О себе

Интересно все) все подряд, люблю гулять по московским улочкам, мемы, почитать, периодически хожу в тренажорку и бары) если скучно то погнали куда нибудь)

Профиль обновлён 9 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Бизнес 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Поиграть в настолки

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alina153
Москва → Другое

Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

маленькое фото пользователя Veritas
Москва → Другое

Друзья, покидайте в меня названиями хороших фильмов, пожалуйста 🎥🍿 :)

маленькое фото пользователя Irinasokol
Москва → Другое

А из Люберец есть кто?

маленькое фото пользователя AnnF
Москва → Другое

Потусить сегодня

маленькое фото пользователя Darklary
Москва → Другое

У меня ПРЛ и клиническая депрессия, мне очень одиноко временами.

маленькое фото пользователя Bagagulnikc
Москва → Другое

Скука, давайте поговорим.

маленькое фото пользователя Clt_mgn
Ростов-на-Дону → Другое

Хочу поехать отдохнуть на майские

маленькое фото пользователя Minfey
Москва → Другое

Пойти потанцевать в клуб

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