О себе

Привет! Я – страстный исследователь истории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Мое увлечение не ограничивается простым чтением книг и просмотром документальных фильмов – я предпочитаю погружаться в атмосферу тех времен, посещая музеи и места сражений. Особый интерес у меня вызывает изучение техники и технологий того периода.



В моей библиотеке есть три основных направления интересов: история Второй мировой войны, где для меня решающую роль играет автор, такой как Давид Глентц, сфера художественной литературы, где меня вдохновляют произведения Харлана Кобена, и, конечно же, профессиональное развитие, среди моих любимых книг здесь – "Четыре шага к озарению: Стратегии создания успешных стартапов" от Стива Бланка.



Я также увлекаюсь исследованием истории через документальные фильмы, такой как "Гитлеровский круг зла". Этот фильм показывает, насколько важно рассматривать события Второй мировой войны не только через призму роли Гитлера, но и через влияние его окружения.



Кроме того, в свое время я был страстным автолюбителем и тюнинговщиком. Я вложил свое время и усилия в Honda Civic 95 года, достигнув впечатляющего результата в 1/4 мили. Мое увлечение тюнингом привело меня к захватывающему опыту работы с двигателем, трансмиссией и ходовой частью, превращая обычный автомобиль в настоящего гонщика.