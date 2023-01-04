Москва
Профиль пользователя Vladimir333

фото пользователя Vladimir333
фото #2 пользователя Vladimir333

О себе

Давайте общаться ,а дальше будет видно.
В поисках отношений ,( Брак,Венчание )
.

Профиль обновлён 17 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 💰 Бизнес ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа

События пользователя

Москва → пообщаться

В поисках подруги

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vi33
Москва → Другое

Простое человеческое общение

маленькое фото пользователя AnnaSam
Ярославль → Другое

Хочу найти новых друзей,и возможно любовь

маленькое фото пользователя husnida
Москва → Другое

Пообщаться хочу

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.