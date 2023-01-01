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Москва
Профиль пользователя VladG

фото пользователя VladG

О себе

Очень люблю путешествовать. Особенно нравятся поездки на машине. Люблю курить кальян. Люблю потанцевать в ночном клубе. Люблю прогулки. Люблю фотографировать.

Был в сети сегодня

Пообщался с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

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📺 Политика🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Я хочу 01.10 прогуляться по Москве!😀 Буду рад любым предложениям!

Москва → собрать компанию

Кто хочет в субботу 30.09 сходить в ночной клуб?😁 Давайте затусим, потанцуем!😄

маленькое фото пользователя Eldurano
маленькое фото пользователя Lufes
Откликнулись 2 участника

Москва → другое

Кто хочет в воскресенье 08.10 сходить в кино на фильм "Повелитель ветра"?😁

Москва → другое

С кем можно попрактиковать английский?😀 Хотелось бы в реальном общении.

маленькое фото пользователя Rezeda
маленькое фото пользователя w1ldrush
Откликнулись 2 участника

Москва → прогуляться, перекусить

Кто хочет сегодня прогуляться где-нибудь, в парке например?)))

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Marvelous_Elena

Москва → активный отдых

Ищу подруг и друзей для активных, спортивных, весёлых, душевных встреч

Откликнулось 39 участников

маленькое фото пользователя S_enya

Москва → другое

Острая нехватка объятий! )

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя S_enya

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу новые знакомства и приятных людей для общения.

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя RichiGreen

Москва → собрать компанию

Приглашаю к нам в компанию «Просто Яркие» для совместного разнообразного досуга.

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя AngelaD

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу компанию веселых и добрых друзей❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Mary14

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по парку сходить в кафе

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Babaikaya

Москва → прогуляться, перекусить

Куда-нибудь выбраться: погулять, сходить в бар, пообщаться

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Miss007

Москва → прогуляться, перекусить

ищу новых знакомых,друзей ,чтобы круто проводить время

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Marta____mi

Москва → прогуляться, перекусить

Кто хочет сегодня прогуляться сходить куда то пишите )))

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Marina31

Москва → прогуляться, перекусить

Попрактиковать английский язык

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя DianaDinser

Москва → сходить на мероприятие

Кто хочет со мной на Flava label night?

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Animaj

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в Газгольдер завтра

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Leeesya

Москва → активный отдых

Идём гулять и ходить по интересным местам:)

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя An29na

Москва → другое

Реального общения

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

Собираю компанию, чтобы вместе гулять

Откликнулись 2 участника

анонимный пользователь

Москва → прогуляться, перекусить

В воскресенье 01.10. планирую посетить усадьбу Середниково, там очень красиво 😍

Откликнулись 2 участника

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