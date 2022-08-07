⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Vladaa

фото пользователя Vladaa

О себе

Люблю смотреть детективы, путешествовать, учусь на психолога, ищу с кем выпить чашечку кофе и поговорить по душам)

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать

Не нравится:

💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные📺 Политика☣️ Токсичность✝️ Религия🎮 Видеоигры💨 Кальян
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Liliyanagval
маленькое фото пользователя GYSIK
маленькое фото пользователя Tellim
маленькое фото пользователя L_pub
маленькое фото пользователя KSI_O
маленькое фото пользователя LerochkaLera1
маленькое фото пользователя Marat
маленькое фото пользователя nokturn
маленькое фото пользователя Jack
маленькое фото пользователя TG_Sergey_aloha
маленькое фото пользователя DenZo
маленькое фото пользователя guseynov
маленькое фото пользователя Miya87
маленькое фото пользователя Maxxx03
маленькое фото пользователя Alexander_R
маленькое фото пользователя Asiya
маленькое фото пользователя Daria_19
маленькое фото пользователя Tasay
маленькое фото пользователя w1ldrush
маленькое фото пользователя Kira_lebiga
маленькое фото пользователя Nikolay
маленькое фото пользователя Mko05
маленькое фото пользователя Akhmed
маленькое фото пользователя Straight
маленькое фото пользователя Daria77
маленькое фото пользователя Edo99
маленькое фото пользователя Kris1202
маленькое фото пользователя Alena_z1

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам