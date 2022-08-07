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Москва
Москва
Профиль пользователя Vladaa
О себе
Люблю смотреть детективы, путешествовать, учусь на психолога, ищу с кем выпить чашечку кофе и поговорить по душам)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать
Не нравится:
💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные📺 Политика☣️ Токсичность✝️ Религия🎮 Видеоигры💨 Кальян
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