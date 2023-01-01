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Москва
Профиль пользователя Vlad_R

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О себе

Очень люблю пофантозировать , свои фантазии рисую. Обожаю то самое время нулевых , когда были кнопочный мобилы , слушали панк рок и всякую попсу. Ценю эмо тематику.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб

Не нравится:

📺 Политика🏢 Работа🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность💨 Кальян💃 Потанцевать
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