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Москва
Москва
Профиль пользователя Vlad_R
О себе
Очень люблю пофантозировать , свои фантазии рисую. Обожаю то самое время нулевых , когда были кнопочный мобилы , слушали панк рок и всякую попсу. Ценю эмо тематику.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб
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