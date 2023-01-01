Москва

Профиль пользователя Vlad_R

О себе Очень люблю пофантозировать , свои фантазии рисую. Обожаю то самое время нулевых , когда были кнопочный мобилы , слушали панк рок и всякую попсу. Ценю эмо тематику.

Был в сети на прошлой неделе

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